Huawei Mate 30 Pro – Част 2

Матрицата е 6.53″ OLED, като екранът има много подвити краища, слизащи под нивото, което може би сте свикнали да виждате при смартфон с дисплей тип “edge”. Дисплеят буквално обгръща апарата, без да минава към задният панел. Всъщност, бутоните Volume UP и DOWN са част от самият дисплей – двойно потупване отстрани на екрана (в горната му част) така да се каже активира споменатите бутони и можете да увеличавате или намалявате силата на звука или каквото ви интересува към момента. Двойното потупване работи както от лявата страна на дисплея, така и от дясно.

You May Also Like