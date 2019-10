Samsung Galaxy Watch Active2

От хардуерна гледна точка Active2 е напълно адекватен със всичко , с което евентуално можете да го натоварите. Версия LTE дори е екипирана с двойно количество RAM (1.5GB). Що се отнася до потребителската памет, макар да са обявени 4GB, свободни за потребителите остават едва 1.5GB. Както казва един руски учен в един популярен наскоро сериал за Чернобил – Not great, not terrible…

You May Also Like