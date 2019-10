Новият HUAWEI WATCH GT 2 бе представен в България със специалното домакинство на Ивет Лалова

Ивет Лалова сподели по време на събитието, че е любител на смарт технологиите. Спортната шампионка, която ползва флагман смартфона Huawei P30 Pro още от представянето му в началото на годината, ентусиазирано сподели, че смарт часовникът Watch GT 2 и безжичните слушалки FreeBuds 3 ще са перфектната комбинация по време на усилените ѝ подготовки за Олимпиадата в Токио през лятото на 2020 година. Талантливата българка беше отправила редица предизвикателства към посланици на марката, журналисти и фитнес инструкторите от Next Level Fitness Club, които преди събитието имаха 2 седмици да тестват часовника и да споделят впечатленията си от него. Така Крис Захариев описа своите 2 седмици, в които е бил „изгубен нарочно“ в серия от места и ситуации, звучащи като поне 2 месеца, а фитнес инструкторът Александър Кирилов от Next Level Fitness Club сподели, че Huawei Watch GT 2 е смарт часовникът, който отчита най-точно пулса при тренировки, на база на тестовете му с него самия и негови клиенти. Той наблегна специално и на бързото му зареждане и на функционалността за следене и анализ на съня, защото качественият сън е важен както за нормализиране на нивата на стрес, също следени от часовника, така и за чисто физическото възстановяване и изграждане на мечтаното тяло.

You May Also Like