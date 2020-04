Samsung България удължава гаранцията на свои продукти

Гаранцията на всички устройства на Samsung, която изтича в периода 15 март – 15 юни, се удължава до 15 юли 2020 г. Решението на Samsung Electronics Co., Ltd. е в контекста на политиката на компанията да улесни потребителите във време на препоръчителна физическа дистанция и да им осигури допълнително спокойствие. Гаранционният срок се удължава автоматично, като предприемането на допълнителни стъпки не е необходимо и клиентите могат да си останат вкъщи.

