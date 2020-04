OnePlus официално представиха OnePlus 8 и 8 Pro

На официалното интернет събитие снощи, OnePlus официално показаха новите OnePlus 8 и One Plus 8 Pro – двата флагмана на компанията за 2020 година. Двата модела не се отличават кой знае колко много, но все пак моделът с добавка Pro притежава някои по-добри черти, както и по-голям дисплей.

