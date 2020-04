Една седмица С Huawei P40 Pro и БЕЗ Google Mobile Services

Продължавам с тестовете на повечето приложения от споменатите около 40, главно за съвместимост (след прехвърляне) и за работоспособност. HBO Go не работи (зависимост от Google Play Services), същото се отнася и за Netflix -а. Тези двете ги използвам по-рядко през телефона, така че към момента не е много голям проблем. Интересно е да се отбележи, че приложението Nova Play ме информира, че ми липсват Google Play Services, но налице бе опцията “Ignore”. След това всичко беше наред, клипове и гледане на телевизията на живо са достъпни. Play Diema Xtra бе на същото “мнение”, както Nova Play. Voyo -то, обаче, се гледа по-често и…. работи без ядове, приложението на Bulsatcom TV също. Чудесно, ами какво се случва с A1 Xplore TV Go – също работи без проблем! Явно започваме да набираме скорост…

Много голяма част от приложенията се прехвърлиха без проблем, като някои (като игрите, например) дори бяха с персоналните данни на потребителя и т.н. Става дума за около 40 приложения, из между които са основните чат (Messenger, Viber, Telegram), някои видеоплатформи (HBO Go, Voyo.BG, Netflix, A1 Xplore TV Go, Play Diema Xtra, Bulsatcom TV), някои банкови приложения (например My Fibank), приложенията на мобилните оператори, приложения за online пазаруване (например eMAG, Aliexpress Mobile, Amazon Shopping), някои игри, някои навигационни програми (Magic Earth, Google MAPS, Waze), както и много други програмки, налични на апарата P30 Pro.

Тук трябва да добавя, че няма да стартираме работата си с P40 Pro от 0-лата т.е. да градим всичко върху новият апарат, от самото начало . (ако вие имате такива желание, за вас много добра работа ще свърши приложението More Apps, достъпно в AppGallery). Прекалено IT-ориентирани сме да си правим такива експерименти, още повече, че приложението Huawei Phone Clone (актуален билд версия, която използвахме – 10.1.1.320) се справя доста добре с клонирането на “старият смартфон” върху “новият смартфон”. Самата работа с Phone Clone е повече от елементарна, поради което не е никакъв проблем да я използваме не само ние, но практически и всеки един ползвател на смартфон, независимо дали има някакви по-сериозни IT познания или не.

You May Also Like