Galaxy Watch Active2: Създаден да балансира динамичното ежедневие с подобрена свързаност

Samsung Electronics Co., Ltd. представи Galaxy Watch Active2, последното попълнение в портфолиото умни часовници Galaxy. Като част от семейството на Galaxy, Galaxy Watch Active2 предлага нови, интуитивни и подобрени възможности за добавяне на още повече персонализация в ежедневието на своите потребители, стимулира тяхното здраве и благосъстояние, като в същото време осигурява безпроблемно, свързано изживяване.

