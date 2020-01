Мрежата на Теленор е сертифицирана с Best in Test от компанията за измерване на мобилни мрежи umlaut

„Методологията за тестване на umlaut се фокусира върху потребителското преживяване на всяка мрежа. umlaut измерва мрежи в целия свят и разчита на експертизата на мрежа от консултантски и инженерни компании и над 4000 хиляди експерти от 80 страни. На базата на резултатите от нашия анализ, за нас е чест да наградим Теленор със сертификата Best in Test”, каза изпълнителният директор на umlaut Хакан Екмен.

Сертификатът Best in Test се присъжда на Теленор за достигането на 888 от 1000 възможни точки – най-добрата обща оценка от трите оператора в България. Теленор също така постигна и най-висока оценка за покритие на мрежата, както за данни, така и за гласови услуги, както и най-добро покритие на 4G и най-добра скорост на сваляне на данни.

„Това постижение е признание за продължаващите ни усилия да направим мрежата си по-добра всеки ден и да предложим възможно най-доброто преживяване на този взискателен и много конкурентен пазар. Сертификатът Best in Test е постижение, което оценяваме, но за нас той е още една отправна точка, от която да продължим да подобряваме мрежата си, така че да осигурим още по-добри услуги на клиентите си и да постигнем още по-добри резултати“ , коментира изпълнителният директор на Теленор Джейсън Кинг.

Мрежата на Теленор е посочена като Best in Test в България от водещата международна компания за измерване на качеството на мобилни мрежи umlaut.

