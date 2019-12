Мобилният план SMART L+ от VIVACOM идва с допълнителни 10 000 МВ на месец за трафик към TV GO за целия срок на договора

През декември тарифният план SMART L+ от VIVACOM е с неограничени минути и 10 000 MB на максимална скорост. Планът идва и с включен абонамент за TIDAL и интерактивния медиен портал TV GO за целия срок на договора. Клиентите получават достъп до филмовия пакет MAXI и цялото съдържание на HBO в HBO On Demand. За спортните фенове е добавено ексклузивното спортно съдържание от пакетите MAX Sport и DiemaXtra, а за най-малките – видео курс за деца Disney English.

