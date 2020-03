Плановете i-Тraffic от VIVACOM идват с удвоени МВ за целия срок на договора

Клиентите избрали плана i-Тraffic S+ получават 4000 МВ на максимална скорост, 15 GB облачно пространство във VIVA pCloud и 30 + канала от интерактивния медиен портал на VIVACOM на цена от 11.99 лв. на месец. Плана i-Тraffic M+ вече включва не 6 000, а 12000 МВ на максимална скорост, както и допълнителни 10 000 МВ на месец към интерактивния медиен портал на компанията TV GO. Освен 60+ от най-популярните TV канали, филмов пакет MAXI и цялото съдържание на HBO в HBO On Demand, потребителите получават достъп и до MAX Sport и DiemaXtra за първите 12 месеца.

You May Also Like