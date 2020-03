ОставамВкъщи с VIVACOM

В условията на ограничаване на социалните контакти и повече време, прекарано вкъщи, всички потребителите на интерактивна телевизия от VIVACOM ще получат възможност да гледат безплатно по-богато и разнообразно телевизионно съдържание, достъпно през услугата VIVACOM Видеотека. Заглавия в различни жанрове, както за малки, така и за големи, предлага филмовият пакет MAXI . Най-малките зрители могат да използват времето у дома за полезни занимания, като учат английски език с любимите си Disney герои посредством поредицата Disney English. В допълнение, ще имат възможност да гледат и любимото си съдържание от Nickelodeon On Demand и Disney On Demand . Търсачите на познанието ще могат да се разнообразят със съдържанието от каталога на каналите Discovery, TLC, Investigation Discovery и Discovery Science посредством медийната услуга по заявка – Discovery On Demand.

