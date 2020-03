Нов Nokia 5G смартфон разширява портфолиото на компанията и доказва, че телефон Nokia е единствената джаджа, от която се нуждаете

HMD Global представя три нови смартфона Nokia, един нов член на семейството на „пионерите“ сред мобилните телефони и чисто нова услуга за безпроблемен роуминг на данни

Nokia 8.3 5G – първият наистина глобален, неподвластен на времето 5G смартфон, който ще се появи в новия филм за Джеймс Бонд през ноември

Nokia 5.3 – разширяващ границите в своя сегмент с външния си вид, производителността и изображенията с четворна камера и великолепен скандинавски дизайн

Nokia 1.3 – по бързо и по-защитено смартфон преживяване с Android 10 (Go версия) на впечатляващо ниска цена

Nokia 5310 – не пропускайте нито звук с най-новия член в семейството на Nokia пионерите

Глобалната роуминг услуга HMD Connect – за да останете свързани с най-важното за вас

HMD Global представя три нови смартфона Nokia, нов член на семейството на „пионерите“ сред мобилните телефони и чисто новата услуга за безпроблемен роуминг на данни. Първото попълнение към портфолиото, Nokia 8.3 5G, е и първият смартфон Nokia с 5G, а към него се присъединяват чисто новите Nokia 5.3 и Nokia 1.3, както и най-новият член в семейството на „пионерите“ – Nokia 5310. HMD Global влиза и в съвсем нова категория услуги с HMD Connect – иновативната глобална услуга за безпроблемен роуминг на данни, с която оставате свързани с най-важните за вас неща.

Наред с четирите нови устройства и чисто новата роуминг услуга, HMD Global обяви, че разширява покритието си и ще стъпи на пазара в Бразилия през тази година. В чест на партньорството на марката с 25-ия филм за Джеймс Бонд, който ще бъде в кината през ноември, феновете вече могат да се сдобият и с ексклузивния кейс за телефон от кевлар, специално брандиран с 007, за Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

Флориан Сейче, Главен изпълнителен директор, HMD Global:

„Изключително горд съм с иновациите, които представихме днес, защото те утвърждават ангажимента ни преживяването със смартфоните Nokia да става все по-добро занапред. Днес отваряме нова страница за HMD Global, влизайки в 5G с един наистина глобален, неподвластен на времето смартфон. С него, както и с внедряването на HMD Connect, създаваме едно наистина продължително преживяване по отношение на свързанността.

Юхо Сарвикас, Главен продуктов директор, HMD Global:

„Гордеем се с това, че заедно с нашите партньори можем да представяме уникални устройства. Ето защо сме щастливи да обявим редица новости с това представяне. С помощта на Модулната платформа Qualcomm® Snapdragon ™ 765G създадохме един глобален смартфон Nokia с 5G, проектиран с оглед на разходите, удобството и поглед в бъдещето. Технологията Qualcomm 5G не само ни позволи да поберем повече от 40 различни радиочестотни (RF) компонента в един модул, но Nokia 8.3 5G разполага и с най-голям брой 5G радиочестотни ленти в спектъра от 600hmz чак до 3.8GHz – това го прави наистина глобален и неподвластен на времето смартфон.

„Заедно с Google успяхме да създадем впечатляващо достъпно устройство с Android (Go edition) – Nokia 1.3, един от първите смартфони, които разполагат с Camera Go и работят с Android 10 (Go версия). Новият Nokia 5.3 предлага мощни функции като четворната камера и Qualcomm® Snapdragon ™ 665 на още по-широка група от фенове. Няма как да пренебрегнем и нашето изключително популярно семейство на „пионерите“ при мобилните телефони. Ето защо връщаме Nokia 5310, с който няма как да пропускате важните моменти.”

Nokia 8.3 5G

Първият в света наистина глобален, неподвластен на времето 5G смартфон на марката, Nokia 8.3 5G, е проектиран да поддържа множество и развиващи се 5G мрежови внедрявания, с поддръжка както за автономни, така и за несамостоятелни 5G конфигурации, които операторите разпространяват по целия свят. Бидейки първият смартфон, който използва модулната технология Qualcomm® 5G RF Front end, като част от Модулната платформа Qualcomm®, Nokia 8.3 5G побира повече от 40 различни RF компонента в един модул, което го прави не само глобално устройство, но и неподвластен на времето смартфон, който е готов за следващата стъпка в 5G.

Nokia 8.3 5G разполага и с мощна четворна камера PureView с оптика ZEISS, която ви позволява да заснемете всичко. С дебютиращите ZEISS Cinema обектив и редактор, както и изключителната технология за видеозаснемане при ниска осветеност с OZO аудио, Nokia Groot е идеалният смартфон за тези, които искат да творят без ограничения. С перфектната си оптимизация за неподвластен на времето 5G, Nokia 8.3 5G е винаги готов за следващите стъпки – гарантирайки, че все повече хора могат да се наслаждават на изключително бързи скорости и надеждна свързаност за стрийминг и игри навсякъде. Nokia 8.3 5G се предлага в цвят „полярна нощ“, вдъхновен от арктическото небе над Финландия.

Кристиано Амон, Президент на Qualcomm:

„С гордост подкрепяме HMD Global в представянето на тяхното ново 5G устройство – едно от първите , базирани на модулната платформа Qualcomm ®Snapdragon ™ 765G. Разработихме я, за да помогнем в предоставянето на 5G преживяването на всички и да осигурим време за популяризиране предимствата сред нашите клиенти – това е високо интегрирано решение, базирано на обявената за първи път в света мобилна платформа с интегрирана 5G, съчетана с усъвършенстван RF модул за постигането на наистина глобална 5G технология. Използвайки този модулен подход, устройствата Nokia 5G ще бъдат перфектната комбинация от елегантен дизайн и производителност. С оглед на бъдещето, възможностите на 5G са наистина неограничени…и ние се вълнуваме за това, което Qualcomm и HMD Global ще постигнат заедно в ерата на 5G.”

Nokia 5.3

Като част от поредицата нововъведения при смартфоните Nokia на феноменална стойност, Nokia 5.3 разполага с четворна камера, най-новата Модулна платформа Qualcomm® Snapdragon ™ 665 и емблематичния за марката двудневен живот на батерията. Четворната камера с AI захранване помага за заснемане на перфектния кадър, независимо къде се намирате, дори и при ниска осветеност, благодарение на Нощния режим. Широкоъгълните и макро лещите ви помагат да правите близки кадри или по-обхватни живописни снимки. А с големия си 6,55-инчов екран, Nokia 5.3 ви осигурява максимума при стрийминг на любимите ви предавания и при целодневно играене на игри на телефона. Nokia 5.3 има устойчив и едновременно с това красив скандинавски дизайн, предлага се с Android ™ 10 и чрез специален бутон предоставя на феновете по-бърз достъп до Google Assistant.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 предлага модерна технология и чисто новата операционна система Android 10 (Go edition) на по-достъпна цена от всякога. Като един от първите смартфони с Camera Go, както и с технологията за обединяване на образи при ниска осветеност, захранвана от изкуствен интелект, Gallery Go и ярък, безрамков HD+ екран, Nokia 1.3 ви позволява да виждате наистина всичко, независимо дали сте на закрито или под яркото слънце навън. Nokia 1.3 е сред първите смартфони с Android 10 (Go версия) и това му дава предимствата на по-висока скорост, повече сигурност и милиони приложения, дори в най-динамичните дни. С него ще сте в крак с новостите и ще се възползвате от преживяване, което се подобрява с времето и е готово за Android 11 (Go версия).

Nokia 5310

Като осъвременена версия на оригиналната Nokia 5310 Xpress Music, Nokia 5310 разполага с MP3 плейър и FM радио, в комбинация с мощни, двойни предни високоговорители, които ви позволяват да носите любимата си музика навсякъде. Nokia 5310 ремиксира класическия дизайн с елегантен нов силует и батерия, създадена да издържа дни наред.

Глобалната услуга за роуминг на данни HMD Connect – за да не пропускате най-важното

HMD Global влиза в нова категория с внедряването на своята глобална роуминг услуга за данни HMD Connect, даваща възможност на хората по целия свят да се възползват от SIM карта за безпроблемно ползване на данни, когато пътуват, и да остават в пълен контрол над своите роуминг планове. Глобалният роуминг на данни HMD Connect ви осигурява с лекота връзката с най-значимите за вас неща, като плащате само за това, което ви е необходимо. След регистрация през приложението, феновете ще получават SIM карта на домашния си адрес и ще имат лесен контрол върху своя план за данни. HMD Connect първо ще стартира в BETA версия чрез HMDConnect.com, предоставяйки безпроблемно, сигурен и достъпен роуминг по целия свят.

Към момента глобалната роуминг услуга HMD Connect е активна в над 120 страни по целия свят, а заедно със своя партньор Greenwave Systems и местните оператори, HMD Global работи за разширяване на покритието до още повече мрежи и държави в бъдеще.

Мартин Маниче, основател и главен изпълнителен директор на Greenwave Systems:

„С HMD Global споделяме визия, която дава възможност за интелигентна и достъпна мобилна свързаност навсякъде по света. Нашата платформа AXON GlobalNet предлага сигурна и достъпна връзка за абонати по целия свят. Вълнуваме се от работата си с екипа на HMD Global и с нетърпение очакваме разработването на още иновативни услуги в бъдеще. “

Смъртта може да почака

Глобалната маркетингова кампания със заглавие „Единствената джаджа, от която се нуждаеш“, ще стартира около ноемврийската премиера на филма. Нейно лице е агент Номи, изиграна във филма от актрисата Лашана Линч. Кампанията ще се проведе в кината, дигиталните платформи, социалните мрежи, градската среда и търговската мрежа в над 80 държави.

Всеки телефон Nokia е изграден на основата на доверие, сигурност и емблематичен, качествен дизайн, с цел да прави най-новите технологии достъпни за всички. С доказани резултати в изпълнението на ангажимента си да предоставя чист, сигурен и актуален Android, смартфонът Nokia наистина се подобрява с времето и е единствената джаджа, от която ще се нуждаете – независимо дали сте нов специален агент, или фен.

Цени и наличност: