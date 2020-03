Новите флагмани на Samsung вече са в продажба в А1

Цените на новите флагмани се запазват на нивата от кампанията за предварителни поръчки. При закупуването му с тарифен план A1 One Unlimited 5XL, Samsung Galaxy S20 струва 49,99 лева на месец или 1099,99 лева в брой. Samsung Galaxy S20+ може да бъде закупен за 59,99 лева на месец или за 1299,99 лева в брой. Най-големият от трите модела, S20 Ultra, се предлага на цени, започващи от 85,99 лева на месец в комбинация с тарифен план A1 One Unlimited 5XL или от 1869,99 лева в брой отново със същия план.

You May Also Like