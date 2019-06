Tеленор подарява аксесоари до 30 лв. при покупка на смартфон Samsung

Kлиентите на Теленор, които предпочетат смартфон от избрани модели на Samsung, ще получат като подарък аксесоари по избор на обща стойност от до 30 лв.

Предложението е валидно до 2 юли 2019 г. и е предназначено за частни клиенти на Теленор при закупуване или получаване на лизинг на устройство Samsung от включените в промоцията модели с подписване на двугодишен абонаментен договор в магазинната мрежа на Теленор.

Подаръците, аксесоари на обща стойност от 30 лв. са по избор от наличните в съответния търговски обект. Предложението не може да се комбинира с други отстъпки и кампании за устройства и аксесоари.

Моделите, включени в промоцията са Samsung Galaxy S10e 128GB, S10 128GB, S10 Plus 128/512GB и S10 Plus 1TB, Samsung Galaxy Note 9 и Note 9 512GB, Samsung Galaxy J6 2018, A6 Plus, Samsung Galaxy S9 и S9 Plus, Samsung Galaxy A10, A20e, A40, A50, A70, A9, а след 15 юни в промоцията ще бъде включен и Samsung Galaxy A80.

Пълна информация за това и други предложения на Теленор е налична на официалната страница на оператора www.telenor.bg, чрез обаждане на телефон 123, както и във всички магазини на оператора и официалните партньори.