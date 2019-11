Samsung с 46 награди CES Innovation Awards за изключителен дизайн и технологии

Samsung Electronics Co., Ltd., глобален технологичен лидер, обяви днес, че 46 от неговите продуктови иновации са били обявени като победители в CES 2020 Innovation Awards, включително са носители на три приза за „Най-добра иновация“ (Best of Innovations). Тази престижна награда отличава устройства и услуги, които представят изключителен дизайн и постижения в технологиите. Смартфонът Galaxy Note10+ 5G и два продукта на Samsung Visual Display спечелиха наградите за „Най-добра иновация“.

Наградите подчертават успешната история на Samsung в разработването на иновации, които подпомагат развитието на индустрията. Тази година, наградените продукти на Samsung са в различни категории, включително Визуални дисплеи, Гейминг, Софтуер и мобилни приложения, Вградени технологии, Технологии за един по-добър свят, Устойчивост, Домашни AV компоненти и аксесоари, Компютърен хардуер и компоненти, Здраве и уелнес, Фитнес, Спорт и биотехнология, Носими устройства, Мобилни устройства и аксесоари, Компютърни аксесоари, Домакински уреди и Умен дом (Smart Home).

„Благодарни и признателни сме за начина, по който нашата потребителска електроника и дигитални решения влияят върху живота на потребителите и разширяват границите на възможностите на технологията“, заяви YH Eom, Президент и изпълнителен директор на Samsung Electronics Северна Америка. „Тази година отбелязва ново върхово постижение в броя на отличените продукти на Samsung на CES, което вярвам, че е доказателство за професионализма на екипа, който стои зад тези иновативни нови решения“.

CES Innovation Awards са организирани от Consumer Technology Association (CTA) ™, собственикът и организатор на изложението CES. Много от отличените продукти на Samsung ще бъдат изложени и показани по време на CES 2020, което ще се проведе в периода 7-10 януари 2020 г. в Лас Вегас.

Ето повече подробности за наградените продукти на Samsung:

Samsung Galaxy Fold – Galaxy Fold е сгъваемо устройство, което създаде изцяло нова мобилна категория. Той има 7.3-инчов Infinity Flex Display, който се сгъва в компактно устройство с 4.6-инчов външен дисплей, предоставяйки на потребителите комбинирано изживяване на най-доброто от смартфоните и таблетите в едно устройство. Galaxy Fold е единствено по рода си устройство, създадено от иновативни материали и технологии, давайки на потребителите нов начин за работа и гледане на видеа.

Samsung Galaxy Note10+ 5G – Отличен с награда „Най-добра иновация“, Galaxy Note10+ 5G е проектиран с мисъл да предостави на хората мощта на 5G мрежите за стрийминг, гейминг и продуктивност. С обновен S Pen, първокласна камера и най-добрите характеристики в класа си, Galaxy Note10+ 5G позволява на потребителите да работят както пожелаят и да изразят творческия си потенциал, възползвайки се от възможностите на най-бързите мобилни мрежи.

Samsung Galaxy Note10/10+ – Потребителите на Note разчитат на устройствата си повече от всякога, преминавайки от един проект на друг, впускайки се в нови предизвикателства или преследвайки нови цели. Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ дават на потребителите свободата да работят и да изразят себе си навсякъде и по всяко време. Оборудвани с най-впечатляващия дисплей на Note досега, обновена S Pen писалка, камера с професионални функции и най-добрите спецификации, Galaxy Note10 и Note10+ помагат на потребителите да направят повече от нещата, които обичат.

Samsung Galaxy S10 5G – Първият флагмански смартфон на Samsung с 5G връзка, Galaxy S10 5G предлага изключително изживяване по отношение на нещата, за които хората имат най-големи очаквания: дисплей, камери и производителност – всички готови за светкавично 5G изживяване. За да се възползва напълно от възможностите на най-бързите мрежи, Galaxy S10 5G разполага с 6.7-инчов Dynamic AMOLED дисплей, най-големият в S серията на Samsung досега; иновативна система на камерата, включително 3D сензор за дълбочина на кадрите и технология Time of Flight за заснемане на видео с впечатляващ боке ефект; интелигентна 4500 mAh батерия за часове гейминг и сърфиране онлайн. С Galaxy S10 5G потребителите могат да свалят цял сезон на любим сериал за минути, да играят на игри с тежки графики практически без никакъв лаг, да се наслаждават на подобрено VR и AR изживяване и още.

Samsung Galaxy A50 – Samsung Galaxy A50 предлага всичко, от което се нуждаете в един смартфон на достъпна цена. Оборудван с подобрен хардуер и премиум функции, Galaxy A50 е създаден за модерния начин на живот: предлага подходяща за всяка ситуация камера с ултраширокоъгълен обектив и обектив за дълбочина на полето, 6.4-инчов завладяващ Super AMOLED Infinity-U дисплей, функция за бързо зареждане и издръжлива батерия.

Galaxy Watch Active2 – Най-новият умен часовник на Samsung Galaxy Watch Active2 подобрява личното благосъстояние и здраве на своите потребители като в същото време предоставя възможности за персонализация. Чрез приложението Samsung Health, Galaxy Watch Active2 изпраща детайлна и лесно смилаема информация за фитнес постиженията, съня, стреса и още. В допълнение, смарт часовника лесно се интегрира с други приложения и услуги в екосистемата на Galaxy за пълноценен и свързан начин на живот.

Samsung 30.72TB PCle Gen4 NVMe SSD – 30.72TB PM1733 е най-бързата и с най-голям капацитет SSD памет в индустрията, предоставяща Интернет и Big Data инфраструктура, която е от решаващо значение за потребителите занимаващи се с анализ на големи масиви от данни, AI анализ и интернет на нещата (IoT).

Приложение Samsung Global Goals – Разработено от Samsung в партньорство с Програмата на ООН за развитие на Обединените нации (ПРООН), това смартфон приложение е едновременно образователна и дарителска платформа за събиране на средства за справяне с най-големите предизвикателства на Планетата. Потребители могат да научат повече информация относно начина, по който са създадени Глобалните цели, включително с факти и числа по отношение на всека една от тях. Приложението Global Goals позволява да се събират средства по два начина – директно през него или през сайта на ПРООН или чрез рекламните формати вътре в платформата, при която 100% от приходите се даряват от Samsung за справянето с Глобалните цели. Възползвайки се от възможностите на технологиите, които ежедневно ползваме, приложението Samsung Global Goals позволява на потребителите да правят добро и да се чувстват добре.