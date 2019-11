A1 е първият български телеком със сертификат Cisco Gold Partner за цялостни ICT бизнес решения в Югоизточна Европа

За своите корпоративни клиенти А1 е доставчик на високотехнологични и иновативни решения, с богато портфолио от ICT услуги: софтуерни решения, IT Security, IaaS, PaaS, SaaS Cloud и IoT продукти. Фокус на бизнес услугите, които А1 развива, са цялостните ICT решения, които включват както комуникационни и мрежови услуги, така и дейности по IT консултиране и системна интеграция.

