Трите актуални модела на Nokia от утре в магазините на VIVACOM

Nokia 1 Plus привлича със своя ултра модерен дизайн. Най-новата 3D технология придава на устройството забележителен вид. Изработен от цяло парче поликарбонат, телефонът пасва отлично в дланта, освен това е устойчив при падане и защитен от надраскване. Моделът е с 5.45” FWVGA+ IPS дисплей и съотношение 18:9. Батерията е 2500mAh. Смартфонът е снабден с 8MP основна камера с оптимизиран автофокус и LED светкавица + 5 MP селфи камера. Разполага с функция за Адаптиране към цветовете и намаляване на шума. За още по-добри снимки Nokia 1 Plus притежава функция „изглаждане на тена“.

