Огромно разнообразие от смартфони с отстъпка до 50% през целия февруари във VIVACOM

И още едно отлично предложение по време на февруарската промоция- Motorola ONE Action е на цена 12.98 лв. на месец с план SMART L+. Устройството разполага с иновативен 6.3“ CinemaVision дисплей. Производителността на модела се гарантира от мощния 8-ядрен процесор Exynos 9609, в комбинация с 4 GB RAM памет и 128 GB вътрешна памет. Motorola ONE Action е снабдена с двойна задна камера с изкуственият интелект. Остава валидна опцията при закупуване на модела клиентът да се сдобие и с още един смартфон от семейството на Motorola – Moto E6 Play само за 10 лв. в брой.

You May Also Like