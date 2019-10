Кара Делевин и Samsung си партнират, за да изпратят първото селфи в Космоса

Samsung Electronics Co. Ltd. днес обяви началото на дръзка, междугалактическа мисия, изпращайки смартфона Galaxy S10 5G в стратосферата, който ще даде шанс на потребителите да направят свое селфи в Космоса. Те ще бъдат в добра компания, тъй като моделът, актриса и филантроп Кара Делевин беше обявена като лице на мисията “SpaceSelfie” на Samsung .

