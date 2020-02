Ето ги Samsung Galaxy S20 Ultra и S20+…

От ляво виждате Galaxy S20 Ultra, а от дясно – Galaxy S20 Plus. Сериозната разлика в броя и типа сензори при основните камери на двата апарата си личи много, като се очаква “гърбицата” заради камерата при S20 Ultra да е по-голяма и по-отчетлива. S20 Ultra ще скочи доста над останалите два модела от тази продуктова линия, като ще предложи основен сензор 108MP Samsung Bright MHX, както и 48MP перископна телефото камера с 10х зуум. На фона на това, 12MP основен сензор и 64MP телефото сензор при S20 Plus изглеждат като “предложение от среден клас”.

