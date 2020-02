Бъдещето променя формата си: изрази себе си с Galaxy Z Flip

Вчера Samsung Electronics Co., Ltd. представи Galaxy Z Flip – нов сгъваем смартфон, който прави сериозна заявка в бранша. Galaxy Z Flip е предизвикателен и стилен – предназначен за онези, които виждат модерните технологии като начин да изразят себе си. Създаден с първото по рода си сгъваемо стъкло, Galaxy Z Flip буквално “огъва” законите на физиката и разполага с 6,7-инчов дисплей, който се сгъва в стилен и компактен формат и се побира в дланта на ръката . Създаден с иновативна Hideaway Hinge (скрита панта) и персонализиран UX, Galaxy Z Flip предоставя нови елегантни начини за заснемане, споделяне и изживяване на съдържание – всичко това без докосване на устройството. От стилния си дизайн до разнообразното преживяване с камерата, Galaxy Z Flip дава началото на нова ера на сгъваеми мобилни иновации.

