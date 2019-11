А1 стартира продажбите на новия смартфон Nokia 6.2

Nokia 6.2 идва с Android 9 Pie и е част от програмата Android One. В рамките на 3 години устройството ще получава гарантирани месечни ъпдейти за сигурност, като периодът за актуализации на операционната система е 2 години. Като част от програмата Android One, Nokia 6.2 ще бъде и сред първите, които ще получат най-новата операционна система от Google – Android 10, след нейното официално представяне.

Предният панел на Nokia 6.2 разполага със защита Corning Gorilla Glass от трето поколение, а самият дисплей е с размер 6.3 инча. Той е с IPS LCD матрица, FHD+ резолюция и поддържа функцията Always On, с която потребителите могат винаги да следят своите известия. Екранът е от типа PureDispley, като устройството разполага със специален Pixelwork видеопроцесор, който преобразува всяко едно видеосъдържание от стандартен динамичен диапазон (SDR) във висококачествен динамичен диапазон (HDR). По този начин видеоклиповете са с по-наситени цветови нюанси и с по-добра яркост. В горната част на дисплея е включен малък капковидно изрязан прорез, където е разположена селфи камерата с 8MP. Тя поддържа HDR технология и функции за заснемане на видео във FHD резолюция с до 30 кадъра в секунда.

