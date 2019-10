А1 стартира нова интерактивна ТВ платформа в 4K Ultra HD качество

A1 Xplore TV може да се гледа на смарт телефон или таблет чрез изцяло обновеното приложение за онлайн телевизия – A1 Xplore TV GO. Друга иновация на платформата е фактът, че тя се синхронизира между отделните устройства. По този начин, ако потребителят гледа сутрешен блок на своя телевизор преди работа, когато включи A1 Xplore TV GO на своя смартфон в метрото, ще може да продължи гледането на предаването, от момента, в който е изгасил телевизора у дома.

