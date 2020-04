Samsung обнови “Always On Display” до версия 5.2..05.8, много подобрения

Samsung Always On Display е едно от първите подобни решения за смартфон дисплеи, като актуалната версия предлага много повече функционалност спрямо оригинала. С появата на Android 10 и One UI 2.0, апаратите на компанията се сдобиха и с “Dark Mode”, което пък от своя страна влезна в някои “противоречия” с Always On Display (AOD). Наред с това актуалната версия има и някои проблеми, когато се използват Bluetooth-ориентирани клавиатури. От Samsung са подготвили обновена версия с номер 5.2.05.8, която се занимава с решаването именно на тези проблеми.

Важното е тук да се отбележи, че обновяването на AOD няма зависимост от това дали смартфонът ви е обновен до UI 2.1 или не, като единствено трябва да проверите дали към вашият апарат е подадена споменатата версия 5.2.05.8 на AOD. Най-лесно ще е да погледнете в Galaxy Store дали има вече индикация за обновяване на AOD.