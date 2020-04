Samsung България предлага на потребителите си услуга за ремонт на мобилно устройство, взимане и доставка директно от и до дома им

Samsung Electronics Co., Ltd. стартира услуга за взимане на мобилни устройства, които подлежат на ремонт, директно от дома на своите клиенти. Услугата, която е достъпна за всички притежатели на мобилни устройства на Samsung в страната, цели да улесни потребителите във време на препоръчителна физическа дистанция, за да могат те да си останат вкъщи – да се концентрират върху работата, ученето или да се отдадат на почивка. За устройства в гаранция взимането, ремонтът и доставката обратно са безплатни. Клиентите могат да заявят ремонт на устройство в шест бързи и лесни стъпки всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа на телефон 0800 11 131 или *3000 – операторите на клиентската линия са в готовност да съдействат.

