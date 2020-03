Huawei получи четвърто отлагане на ефективната забрана за работа с американски компании

През последните няколко месеца редица големи американски IT компании поискаха допълнителен лиценз за разширяване на бизнес взаимоотношенията с Huawei извън ограниченията на оригиналният лиценз, като например Microsoft успя да си уреди такъв, позволяващ им да продават Windows/Office-софтуерни пакети на Huawei. Все повече компании се опитват да си подсигурят подобен допълнителен лиценз, като броят им преди няколко седмици надвишаваше 70. Любопитно е да се добави, че съвсем наскоро Google поискаха подобен допълнителен лиценз, който да им позволи да лицензират от своя страна Google APPS и Google Mobile Services за бъдещите смартфони на Huawei (или поне тези, които са въведени на IT пазара преди изтичане и на последното отлагане за влизане в забранителният списък).

