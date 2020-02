Телефоните Nokia с шест отличия от Наградите за дизайн iF 2020

Наградите iF DESIGN ™ се присъждат от най-старата независима дизайнерска организация в света iF International Forum Design GmbH. Съдийската комисия, състояща се от 78 независими експерти в дизайна, е прегледала над 7000 кандидатури от 56 държави по целия свят.

HMD Global, домът на телефоните Nokia, обяви, че шест модела смартфони и телефони Nokia са отличени на тазгодишното издание на престижните награди iF DESIGN за изключителни постижения в дизайна ( iF DESIGN™ Awards 2020 ) . Това е признание за решителността на компанията в изпълнението на ангажимента ѝ да представя на феновете от цял свят висококачествени телефони, въплъщаващи скандинавските традиции в дизайна, във всички ценови сегменти.

