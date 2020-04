Социално дистанцирани, но заедно с Galaxy

Когато работиш или учиш от дистанция, незабавният достъп до Microsoft Office и свързаните с пакета приложения ти помага да постигаш целите си. Дълготрайното партньорство на Samsung с Microsoft ти дава достъп до инструменти, като сканиране и подписване на PDF файлове, както и преобразуване на снимки в таблици на Excel, за да управляваш живота и работата си лесно. Чрез опциите Link to Windows и Your Phone companion app можеш да достъпваш снимки в галерията, съобщения, известия и други функции на своя компютър през Galaxy устройството си, за да поддържаш ритъма на работа, без да е необходимо да се прехвърляш на друго устройство.

