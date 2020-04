Обновяването на S10 и Note10 до One UI 2.1 е с глобален достъп

Обновяването на смартфоните от серия Galaxy S10 и серия Galaxy Note10 до новата версия на One UI 2 т.е. One UI 2.1 бе по-ограничено през последните няколко седмици, но изглежда в момента се случва в глобален мащаб т.е. би трябвало да е налице и за апаратите, намиращи се на територията на България. Ако вашият смартфон не е конфигуриран да изпълнява автоматично OTA Update, проверете сами в настройките на телефона дали вашият апарат вече не е в готовност да приеме обновлението.

You May Also Like