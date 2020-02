Над 100 устройства вече поддържат пренос на глас с VoLTE в мрежата на Теленор

Списъкът с мобилни устройства, които поддържат технологията за пренос на глас Voice over LTE (VoLTE) в мрежата на Теленор вече включва над 100 модела смартфони.

Сред новите устройства, които поддържат обаждания през 4G мрежа и с HD качество са Huawei Mate 30 Pro, Y5 2019, Y6 2019, Y7 2019 и P smart Pro, Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, A51, A30s и A80, Sony Xperia XZ2 и XA2 и Xiaomi Redmi Note 8T.

С това устройствата, поддържащи VoLTE в мрежата на Теленор вече включват модели на десет бранда, сред които Apple, Samsung, Huawei, Honor, Nokia и др.

Общо 49 пък са устройствата, които поддържат и технологията за видео разговори Video over LTE (ViLTE). Тя е разширение на VoLTE, което добавя висококачествено видео към гласовата услуга през LTE. Услугата не изисква допълнителна регистрация или специално приложение, за да бъде използвана и осигурява пълната сигурност на SIM-базираната проверка за автентичност.

Основните предимства на VoLTE са по-краткото първоначално време за свързване между потребителите, които ползват технологията, спрямо времето в 2G и 3G мрежа. Освен това по време на разговор клиентите продължават да използват 4G мобилен интернет без прекъсване на връзката.

От VoLTE могат да се възползват частни и бизнес клиенти на Теленор, които разполагат с мобилни устройства, които поддържат VoLTE, използват абонаментен план с 4G достъп и се намират в зона на покритие на 4G мрежата на оператора. Технологията VoLTE не е достъпна за потребителите на предплатени услуги, както и за корпоративни клиенти, които използват някои специфични бизнес услуги.

За провеждането на разговори с VoLTE качество и видео разговори чрез ViLTE и двете страни е необходимо да използват технологията. Обажданията, осъществени чрез тези технологии, се таксуват съгласно ползвания мобилен план на клиента и не черпят от наличните MB за мобилен интернет. За да се възползват от възможностите на технологията, клиентите на Теленор трябва да се уверят, че използват някое от поддържаните устройства и да активират опцията за VoLTE в неговите настройки.

Теленор беше първият от големите мобилни оператор в България, който стартира 4G мрежа през 2015 г. и бе първата компания, която предложи на клиентите си VoLTE през 2018 г., както и ViLTE (Video over LTE) през 2019 г. Разширеният списък с устройства, които поддържат Voice over LTE (VoLTE) доведе до почти четворен ръст на гласовите разговори през тази технология и към края на 2019 г. те достигнаха над 12% от целия гласов трафик в мрежата на Теленор. През януари 2020 мрежата на Теленор беше отличена със сертификат Best in Test за България от водещата международна компания за измерване на качеството на мобилни мрежи umlaut.

Повече информация за устройствата, които поддържат VoLTE от Теленор, както и отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани с технологията, са публикувани на официалната интернет страница на Теленор, www.telenor.bg. Информация може да бъде получена и чрез обаждане до кратък номер 123, както и в магазините на оператора и официалните партньори.