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Xiaomi Mi Mix 3 5G – нов/стар телефон за €599

wallace 0 Comment ,

Xiaomi представи в Барселона  – Mi Mix 3 5G. Смартфона е 5G и е с последния Snapdragon 855 чипсет и Snapdragon X50 модем от Qualcomm.

Като изключим новия чипсет и модем, това е същия Mi Max 3, който беше вече представен през октомври – 6.39″ AMOLED екран, слайдер, керамично тяло, двойна 12 MP + 12 MP камера и две камери за селфита – 24 MP основна и 2 MP сензор за дълбочина.

“Новия” (5G и нов чипсет, все пак) Mi Mix 3 5G ще се педлага за €599 с 6 GB RAM и 64GB памет, и в два цвята – Onyx Black и Sapphire Blue.

 

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