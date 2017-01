По-детайлен поглед към режима Night Shift в Apple iPhone

Още от официалното пускане на iOS 9.3 от Apple анонсираха една нова и интересна функционалност за притежателите на техните мобилни устройства iPhone – става дума за така наречената опция Night Shift. Тази функционалност е насочена най-вече към потребителите, които използват късно вечер своите мобилни устройства, включително и дори след като си легнат, в резултат на което може да имат проблеми със съня. Това, което се случва при активирането на Night Shift е намаляването на синята светлина, която излъчва екрана на мобилното устройство. Съществуват много проучвания, според които излагането на силна синя светлина вечер може да ви попречи да заспите бързо и да доведе до проблеми със съня.

Устройствата с поддръжката на Night Shift са: iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPod Touch 6G, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Както можете да видите от списъка, поддържат се не само мобилните телефони на компанията, но също така и някои от по-актуалните музикални плейъри и таблети на марката.

За да проверим как въздейства на излъчваната от екрана на смартфона светлина използвахме Apple iPhone SE и измерихме бялото в стандартен режим с помощта на спектрометър, а след това и с активирана функция Night Shift със стандартни настройки (средното ниво) на затопляне на изображението.

Спектър на светлината в нормален режим

Ето как изглежда разбивката на светлинния спектър на бялата светлина, която излъчва iPhone SE при стандартен режим на работа на устройството без да е активирана функцията Night Shift. На изображението ясно си личи, че синия компонент на светлината е доста повече спрямо другите два основни компонента – зелен и червен. Това означава, че няма как стандартната цветова температура не екрана на смартфона да не е по-студена и да не е особено удачна за нощно използване, особено преди лягане.

– Color Temperature: 6841 Kelvin

– Illuminance Level: 546 lux

– Color Rendering Index (CRI): 86.5 Ra

Ето как изглежда и ситуацията в цифри според смектрометъра, близо 7000 Келвин цветова температура – съвсем очаквано студена бяла светлина. Налице е и високо ниво на яркост на светлината излъчвана от устройството (измерена при максимално ниво на яркост от настройките в ръчен режим) и доста добро ниво на CRI индекса за това колко близка е изкуствената светлина до хубава естествена такава (максималното ниво е 100).

Спектър на светлината с активен режим Night Shift

Ето как се променя светлинния спектър на бялата светлина излъчвана от iPhone Se след като активираме режима Night Shift при стандартни настройки (средната степен по подразбиране). Както ясно се вижда вече синия компонент не е осезаемо преобладаващ спрямо другите два основни компонента – зелен и червен, сега те са по-доста добре балансирани. При това положение излъчваната от мобилното устройство светлина ще доста “по-топла” спрямо “студеното” синьо в стандартен режим без активен Night Shift.

– Color Temperature: 4260 Kelvin

– Illuminance Level: 394 lux

– Color Rendering Index (CRI): 90.3 Ra

Ето и точните отчитания от спектрометъра при активен режим Night Shift със стандартното средно ниво, което е избрано по подразбиране. Цветовата температура е близка до 4300 Келвин, което означава и доста “по-топло” изображение, без да е прекалено червено. Съвсем очаквано активирането на Night Shift води до спад в максималната яркост, нещо, което също може да спомогне за по-малкото натоварване на очите на потребителя вечер. Особено интересно е, че след активиране на режима Night Shift се подобрява още малко CRI индекса, доближавайки излъчваната от екрана на iPhone SE светлина, доближавайки я още до естествената светлина излъчвана от слънцето.

В заключение можем да кажем, че режимът Night Shift в мобилните устройства на Apple работи много добре, “затопляйки” изображението и намалявайки нивото на синята светлина. Това в комбинация с възможността за автоматичното активиране на Night Shift вечер наистина може да ви помогне да подобрите съня си. Така че ако разполагате със съвместимо мобилно устройство на Apple и все още не сте изпробвали Night Shift, то нашият съвет е определено да пробвате да активирате функцията и да се убедите сами в нейната ефективност.