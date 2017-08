Speedo и Samsung си партнират при новите функции на Gear Fit2 Pro и Gear Sport

Приложението Speedo On осигурява водещи в индустрията възможности за проследяване на тренировките по плуване

Samsung Electronics и Speedo International помагат на плувците по целия свят да проследяват своята активност чрез достъп до най-добрата платформа за плуване на Speedo – Speedo On. Приложението Speedo On ще бъде налично в новите Gear Sport и Gear Fit2 Pro на Samsung. И двете устройства се отличават с водоустойчивост 5 ATM. С достъпa до Speedo On, Gear Sport и Gear Fit2 Pro се превръщат в идеален спътник за всяко плуване.

Приложението Speedo On проследява ключови показатели за плуване, включително брой дължини, време за една дължина и вид на замаха, за да можете лесно да следите и включите плувните си постижения в лични фитнес цели. В комбинация с двете нови устройства на Samsung, потребителите имат различни варианти да изберат това, което работи най-добре за тях при плуване – Gear Sport е елегантен и стилен умен часовник с превъзходни функции, докато Gear Fit2 Pro е изцяло нова ергономична фитнес гривна, която осигурява постоянен мониторинг на сърдечната дейност и GPS проследяване. Данните от Speedo On са съвместими и със Samsung Health, платформата за проследяване на фитнес показатели на Samsung.

Новият Samsung Gear Fit2 Pro разполага с предварително инсталирано приложение Speedo On за проследяване на плуването, което се основава на разработения от експерти алгоритъм на Speedo за оптимална точност и безпроблемно прехвърляне на данни към уеб базираната платформа Speedo On. Създадена за активни плувци, които държат да проследяват своите тренировки, интерактивната платформа може да бъде използвана и като партньор за обучение. Тя предлага анализ на вашите тренировки и проследява напредъка спрямо вашите фитнес цели, заедно с допълнителни програми за обучение и съвети, разработени от някои от най-добрите треньори и спортисти в света. Speedo On също така придава социално значение на плуването, позволявайки ви да следвате други плувци, да участвате в предизвикателства и да споделяте постиженията си. И в двете устройства Samsung Gear Sport и Gear Fit2 Pro, приложението Speedo On дава възможност на плувците да се включват в изпитания за време и да получават SWOLF резултат (измерване на ефективността при плуване).

“Потребителите на Gear серията търсят повече водоустойчиви продукти и сега с партньорството ни със Speedo, Gear Sport и Gear Fit2 Pro предлагат най-доброто изживяване, за да отговорят на техните предпочитания“, каза Кизан Ким, вицепрезидент на Wearable Product Strategy Team в Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Ние се стремим да отговорим на променящите се нужди на потребителите и желанието им да следят широка гама от активности и и уелнес фактори, затова сме развълнувани да доставим тези уникални възможности на потребителите, които обичат да бъдат във водата”.

“Speedo има ангажимент да вдъхновява повече хора да плуват, за да постигат своите фитнес цели. Сътрудничеството ни със Samsung е първото по рода си и носи най-доброто от технологичните иновации на Samsung заедно с експертизата на Speedo, за да предостави на активните плувци напълно ново ниво на проследяване “, каза Роб Хикинг, маркетинг директор на Speedo International. “Очакваме с нетърпение да видим какво можем да постигнем заедно в плувните басейни”.