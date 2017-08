Sony представи два нови впечатляващи смартфона Xperia™ – Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact

Последните иновации от Sony, събрани в мощта на Xperia

Xperia XZ1 предлага завладяващо забавление, съчетавайки революционната Motion-Eye™ камера на Sony с видеозаснемане на супер бавен каданс, ново предикативно улавяне на усмивка и Autofocus burst, дебютиращата функция 3D Creator, 5.2” Full HD HDR дисплей и Hi-Resolution Audio

Xperia XZ1 Compact събира мощта на Xperia в компактен корпус, 4.6” екран и всички най-добри функции, включително Motion Eye™ камера, Hi-Res Audio и предна камера със супер широк ъгъл

И двата смартфона ползват Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform за безпроблемна работа и супер бързо сваляне на съдържание

Старт на кампания за предварителни поръчки на XZ1 и XZ1 Compact от втората половина септември с подарък чифт безжични Sony слушалки h.ear on 2 Mini на стойност 449 лв.

Sony Mobile Communications представи днес две нови попълнения към семейството си флагмани – Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact, които предлагат най-новата Motion Eye™ камера, улавяща детайли извън видимото за човешкото око, нова революционна мобилна технология с 3D сканиране, водещи в този клас екранни технологии за красиви изображения – включително HDR дисплей за Xperia XZ1, както и първокласно аудио изживяване с Hi-Res Audio. И двата модела съчетават високотехнологична мощ на процесора със супер високи скорости за сваляне на съдържание в един непреходен, висококачествен и стилен дизайн.

Xperia XZ1

Xperia XZ1 предлага най-новата Motion Eye™ камера, разработена въз основа на опита от продуктовите серии ‘α’ и Cyber-shot™ на Sony, която заснема живота и света по начин, по който никой друг смартфон не може. Нейният Exmor™ RS сензор за изображения с вградена памет дава ново измерение на снимането на движение и произвежда кадри с изключително качество. Наред с това, тази камера може да заснема видео с 960 кадъра в секунда, а новото предикативно заснемане започва автоматично да буферира изображения /до четири/, когато улови действие или дори усмивка, преди да е натиснат бутона за снимане. Новият Autofocus burst интелигентно следва обекта, настройвайки фокуса, за да гарантира ясни екшън кадри. Завършващ щрих към първокласното фотографско изживяване поставя изключителната 13-мегапикселова предна камера с 1/3” сензор и дисплейна светкавица, която осигурява впечатляващи селфита при всякакви условия на осветеност.

Революционна иновация в творческите възможности на мобилните устройства, 3D Creator е уникална собствена разработка на Sony за бързо и лесно сканиране на 3D обекти, която предлага цял нов свят от изразни средства. За пръв път смартфон може да заснеме висококачествени 3D изображения на обекти само за 1 минута, използвайки 4 режима на сканиране: сканиране на глава, сканиране на лице, сканиране на храна и сканиране на свободни форми. Всеки режим има свои собствени правила за лесна употреба, а след сканиране на обект са налични множество забавни опции. Готовите изображения могат да се споделят като 3D стикери през messenger приложения или да се качват в 3D общности като Sketchfab; могат да оживеят, като се използват за създаване на аватар в опциите на AR ефектите на камерата, приложения на трети страни или като live wallpaper; и дори да бъдат отпечатани на 3D printer, за да се превърнат в ценен спомен. Бутонът „Открий още“ в приложението 3D Creator дава достъп до още повече възможности, налични през Google Play в разрастващата се и все по-мащабна 3D екосистема.

Oбединяването на уникалните Sony технологии е това, което осигурява възможностите за завладяващи забавления на Xperia и Xperia XZ1 изцяло се възползва от това. 5.2” Full HD дисплей на Xperia XZ1 ползва BRAVIA технологии на Sony – HDR (High Dynamic Range), TRILUMINOS™ Display for mobile, X-Reality™ for mobile и Dynamic Contrast Enhancer – за ярка картина със завладяващ реализъм на цветовете, детайлност и впечатляващ контраст.

Експертният опит на Sony в аудио технологиите, интегриран в Xperia XZ1, гарантира завладяващ, автентичен и богат на нюанси звук благодарение на Hi-Resolution Audio, а DSEE HX технологията на Sony подобрява качеството на музиката близо до Hi-Resolution. Потребителите могат да се наслаждават на музикални изпълнения или филми с или без слушалки, като използват подобрените стерео високоговорители със S-Force Front Surround, които дават 50% по-мощен звук в сравнение с предишни модели Xperia. Наред с това, вградената технология за шумопотискане (DNC) намалява околния шум до 98% при сдвояване с DNC слушалки.

Всеки аспект от непреходния дизайн на Xperia XZ1 е създаден с мисъл за потребителя и е изработен с известната безупречна прецизност на Sony. Стилният му външен вид притежава емблематичните за флагманите на компанията гладка повърхност и монолитен метален корпус, който ляга перфектно в ръката. Конструиран да издържа на всякакви външни въздействия, Xperia XZ1 е водо- и прахоустойчив, като дисплеят му е подсилен с Corning® Gorilla® Glass 5, за да издържа на активна ежедневна употреба. Моделът разполага и с интегриран сензор за пръстов отпечатък, за да гарантира сигурността и неприкосновеността на всеки. И за финален щрих: този първокласен дизайн е опакован в четири нови цвята, вдъхновени от естествената светлина и красотата на цветовете на раждащото се утро – Moonlit Blue, Venus Pink, Warm Silver и традиционното класическо черно. Като перфектно допълнение към Xperia и личния стил на всеки идват и новите h.ear слушалки на Sony (h.ear on 2 Mini Wireless, h.ear on 2 Wireless NC и h.ear in 2 Wireless) в съответстващи стилни цветове.

Xperia XZ1 работи с високотехнологичната мобилна платформа Qualcomm® Snapdragon™ 835 с X16 LTE, създадена за да предоставя светкавично бързи гигабитови LTE скорости за сваляне на съдържание (до 1Gbps) и перфектна работа при съвременния активен начин на живот и забавления. Snapdragon 835 Mobile Platform гарантира изумителна графика, гладко представяне и подобрена ефективност на батерията – перфектно за любимите PlayStation®4 игри през PS4 Remote Play. Файловите трансфери също са супер бързи благодарение на USB 3.1 връзката, която е 10 пъти по-бърза от USB 2.0 със скорости за пренос от до 5Gbps. Батерията на XZ1 гарантира спокойна работа с телефона през целия ден, а в дни, когато се използва твърде много допълнителна енергия, функцията Smart Stamina изчислява оставащия живот на батерията на база регулярната употреба на телефона. При нужда – известява потребителя да активира режим Stamina, който съкращава консумацията на енергия, за да издържи батерията по-дълго. В допълнение, технологиите за зареждане Battery Care[vi] и Qnovo Adaptive Charging спомагат за удължаване цялостния живот на батерията на смартфона.

Xperia XZ1 Compact

Sony Mobile представи и Xperia XZ1 Compact, който дава ново измерение на категорията компактни смартфони. Моделът предлага последните иновации от Sony, включващи Motion Eye™ камера с видеозаснемане на супер бавен каданс, 3D Creator, предна камера със супер широк ъгъл, първокласен звук, опаковани в удобния за захват форм фактор с 4.6” дисплей.

Сензорът за изображения с вградена памет на Motion Eye™ камерата осигурява кадри с изключително качество и извежда заснемането на движение до ново ниво. Моделът предлага всички последни функции на камерата като Predictive Capture (предикативно заснемане, за да няма повече изпуснати спонтанни моменти) и Autofocus burst, който интелигентно следва субекта в кадъра, настройвайки фокуса така, че да гарантира ясни екшън снимки. Наред с това, водещата в индустрията предна камера със супер широк 120° обхват (FoV) гарантира перфектни самостоятелни или групови селфита и красиви пейзажни кадри, като само с един клик върху екрана може да се премине към нормален 80° ъгъл. А светкавицата на дисплея гарантира ярки селфита, дори и при слаба светлина.

Sony e известна със своите уникални иновации в сферата на звука и Xperia XZ1 Compact не прави никакъв компромис с това, независимо от компактния му размер. Той предлага най-новите технологии на Sony за оптимизация на звука като Hi-Res Audio, DSEE HX upscaling, LDAC, цифрово елиминиране на околния шум (DNC) и ClearAudio+. Моделът разполага с нови стерео високоговорители – най-мощните в Xperia досега, които осигуряват 50% по-силен звук в сравнение с предшествениците си и безпрецедентно аудио качество, независимо от типа музикално съдържание, което звучи от тях. А музикалният вкус на потребителите може да се съчетае с личния им стил благодарение на новите h.ear слушалки на Sony (h.ear on 2 Mini Wireless, h.ear on 2 Wireless NC и h.ear in 2 Wireless), които са перфектното цветно допълнение към новия Xperia XZ1 Compact.

XZ1 Compact е първокласен компактен смартфон, който перфектно отговаря на нуждите на всеки потребител. Със своя безупречен дизайн, той е не само привлекателен, но и перфектен за динамичното ежедневие – с IP65/IP68 за водоустойчивост iv, метална антена отгоре и отдолу за по-добра свързаност, и здрав корпус от полимерен материал, усилен с частици от фибростъкло, и Corning® Gorilla® Glass 5. Моделът ще се предлага в четири красиви цвята – черно, White Silver, Horizon Blue и Twilight Pink.

Малък, но мощен, Xperia XZ1 Compact гарантира бърза работа с помощта на високотехнологичната мобилна платформа Qualcomm® Snapdragon™ 835, която осигурява скорости на сваляне от до 800Mbps, с които един епизод от телевизионен сериал може да бъде свален за 30 секунди. Работата на устройството се подобрява максимално и с помощта на интелигентната функция Smart Cleaner, която автоматично разпознава неизползваните приложения и изчиства кеш паметта. Други подобни функции като Smart Stamina run, заедно с Battery Care и технологията Qnovo Adaptive Charging осигуряват целодневен живот на батерията през целия жизнен цикъл на устройството.

Аксесоари

За новите модели ще се предлага разнообразие от съпътстващи аксесоари в съответстващи цветове, включително Style Cover Touch за Xperia XZ1 и Style Cover Stand за Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact; Quick Charger UCH12W, гарантиращ часове заряд само със зареждане от няколко минути; новите безжични стерео Bluetooth® слушалки SBH24 и стерео слушалките STH32 в цветове за перфектна цветова комбинация със новите два смартфона.

Наличност

Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact ще са налични на пазара в глобален мащаб през септември 2017 г. с Android™ 8.0, Oreo.

От втората половина септември потребителите, които направят предварителна поръчка за Xperia XZ1 или XZ1 Compact, ще получат като подарък стилните безжични цветни слушалки h.ear on 2 Mini.