Samsung Galaxy Tab S6: Нов таблет, създаден за твоята креативност и продуктивност

Samsung Electronics Co., Ltd. днес представи Galaxy Tab S6 – нов таблет, който позволява на хората да създават и да се свързват, да се наслаждават на завладяващо изживяване и да постигат ежедневните си цели навсякъде и по всяко време. Създаден за тези, които имат нужда да задоволят любопитството си и да изразят креативния си потенциал, Galaxy Tab S6 позволява на своите потребители да правят повече, отколкото на който и да било друг таблет досега.

