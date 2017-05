Samsung Galaxy S8 – заслужаваше си да го дочакаме…

Е, достигнахме и до момента, в който нашите субективни впечатления надделяват и сме готови да ги споделим. Неуспорим факт е, че Galaxy S8 се усеща като един нов телефон, а не като подобрена версия на Galaxy S7. Дизайна, правещ апарата макар и малко хлъзгав (ако не го използвате с предпазен калъф), е точно в 10-тката, поне според нашите виждания. Пълна симетрия, както и да го погледнеш. Ако имаше дисплей и на гърба, Galaxy S8 щеше да е уникалният “използвай ме, както ти е удобно” смартфон. Много фенове на хардуерният бутон “Home” със сигурност са доста недоволни, но пък на нас новата имплементация с екранни бутони ни допадна страшно много (честно казано, бяхме доста предубедени, че от Samsung няма да се справят много добре). Освен всичко друго, софтуера позволява да променяте сензитивността на 3D Touch-а на “Home”, с което да го правите по ваш вкус. Освен всичко друго, в режим Always ON Display е налице постоянна визуализация на “Home”, което го прави още по-лесен за “нацелване” (нещо, което след няколко дни употреба ще ви се струва като най-лесното нещо и без AOD).

