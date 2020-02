Samsung Galaxy A51 и А71 са новите предложения на А1 в средния клас смартфони

Моделът А71 се предлага на изплащане от 24,99 лева на месец или в брой от 489,98 лева, при закупуване с тарифен план A1 One Unlimited 5XL . По-бюджетният вариант А51 e на цени от 19,50 лева на месец или 399,98 лева в брой, отново с тарифен план A1 One Unlimited 5XL . Samsung Galaxy A51 се предлага в комплект с външна батерия ttec PowerCard с капацитет от 5000 mAh.

You May Also Like