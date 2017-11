Samsung Galaxy A5 (2018) се подготвя за анонс…

Това би трябвало да е “лицето” на бъдещият Galaxy A5, което недвусмислено показва сериозната принадлежност към дизайна на Galaxy S8. Бутона “Home” е оставен в миналото, отстъпващ място за Infinity Display. В този ред на мисли се появиха слухове и относно смяна на моделното име на A5 и A7 до A8 и A8 Plus. Всичко това би могло да е продиктувано от желанието на компанията да покаже на своите клиенти, че това са по-достъпните версии на S8 и S8 Plus. Този слух, обаче, засега може да се приеме просто като слух.

You May Also Like