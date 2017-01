Samsung Electronics с иновации на CES 2017, които подобряват начина, по който хората работят, живеят и се забавляват

На CES 2017 Samsung Electronics представи своята визия за 2017-та и как компанията се движи напред с широк кръг от иновации, с които да осигури на потребителите най-доброто изживяване до сега. Сред ключовите продукти, които бяха представени са новата линия QLED телевизори, системата за изпиране FlexWash™ + FlexDry™, първият гейминг лаптоп на Samsung, както и обновеният Gear S3 смарт часовник. С всички тези иновации Samsung демонстрира своята лидерска позиция в новите технологии, които допълват живота на потребителите още по-интуитивно и персонализирано.

„Въпреки някои предизвикателства, през 2016 г. постигнахме значителен напредък, придобивайки пазарен дял при телевизорите, домакинските електроуреди, носимите устройства и смартфоните“, заяви Тим Бакстър, президент и главен оперативен директор, Samsung Electronics America. „Вслушвайки се в потребителите и надграждайки нашите иновации, ние формираме своята визия за бъдещето, в основата на която са свързани продукти с елегантен дизайн и услуги, фокусирани изцяло върху потребителите“.

Повече страст с новите мобилни устройства и компютри

Тази година на изложението CES, Samsung представи последно поколение мобилни компютри, с разнообразие от нови първокласни устройства, които отразяват ангажимента на компанията към дизайн, изработка и избор. Те включват Chromebook Plus и Chromebook Pro, 15-инчов Notebook 9 с дискретна GPU карта, както и първият гейминг монитор на Samsung – Odyssey.

Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro са първокласни конвертируеми лаптопи, създадени за Google Play и поддържащи милиони приложения от Google Play Store. Новите Chromebook лаптопи се отличават с елегантен, подсилен метален корпус и могат да се трансформират от ноутбук в таблет с едно движение. Благодарение на Quad HD екрана, Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro работят еднакво добре както като таблет, така и като лаптоп, и са първите Chromebook, които идват с вграден стилус. Chromebook Plus ще се предлага с ARM процесор, а за тези, които търсят още повече мощност, Chromebook Pro ще се захранва от Intel Core M3 процесор.

Новият 15-инчов Notebook 9 на Samsung, който ще бъде наличен в САЩ тази година, е проектиран, за да осигури максимална производителност и изключителна мобилност. Задвижван от Kaby Lake процесор от седмо поколение на Intel, ноутбукът се отличава с дискретен GPU, за да се справя с най-интензивните хардуерни задачи, от редактиране на снимки и видео до работа с програми на няколко монитора.

Първият до момента гейминг лаптоп на компанията, Samsung Notebook Odyssey, предлага мобилно изживяване, което си съперничи с десктоп компютрите по отношение на мощност, скорост и комфорт, като в същото време е достатъчно лек, за да се носи в раница. Лаптопът ще бъде наличен в два различни размера. 15-инчовият Odyssey е задвижван от Core i7 процесор от седмо поколение на Intel, с до 32 GB оперативна памет от типа DDR4, двойно съхранение от до 256GB SSD и HDD, както и графична карта NVIDIA GTX 1050. Повече подробности за 17-инчовия модел ще бъдат обявени по-късно тази пролет.

Функционалността също бе подобрена с помощта на вграден бърз бутон, за да се осигури максимална производителност. Натискането на бутона активира бързото зареждане на процесора, графиката и паметта на Odyssey, гарантирайки възможно най-доброто гейминг изживяване.