Samsung Beyond X – един смартфон, шест камери

Според “The Wall Street Journal” Samsung разработват апарат, носещ кодово име Beyond X и притежаващ общо шест камера сензора – два на лицевата част и четири на гърба на устройството. Към момента информацията определено е оскъдна, като освен многобройните камери, Beyond X може би ще предложи и най-големият до момента дисплей за висок клас смартфон на Samsung – 6.7″. За сравнение ще добавим, че към момента предполагаемият размер на диагонала на дисплея на Galaxy S10+ е 6.4″, като със същият размер (вече) може да се похвали Note9.

