Samsung спечели 55 награди от престижната световна надпревара iF Design Awards

Първите отличия iF Design Award, организирани от iF International Forum Design GmbH, са връчени през 1953 г. Продуктите в конкурса се оценяват по качество на дизайна, устойчивост на материалите и иновативност, като се състезават в седем отделни категории, сред които продуктов дизайн, опаковка, комуникации и професионална дизайн концепция.

Samsung Electronics Co. Ltd. спечели 55 награди, включително четири златни отличия, от престижния световен конкурс International Forum (iF) Design Award 2018. Сред тях са 40 награди за отличен продуктов дизайн, 5 – за професионална дизайн концепция, 8 – за комуникации, 1 отличие за дизайн на опаковка и 1 за услуги.

