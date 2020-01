Samsung представя Galaxy XCover Pro: елегантен, устойчив смартфон, предназначен за бизнеса

Galaxy XCover Pro ще разполага и със Samsung POS – мобилно базирано решение за точки на продажба (POS), одобрено от пилотната програма “Tap to Phone” на Visa . Това съвместно решение е от полза за продавачите, като им помага да следят как потребителите предпочитат да плащат и премахва необходимостта от специален POS хардуер, заменяйки го с надеждно, удобно и сигурно софтуерно решение. Усъвършенстваният софтуерен терминал на програмата “Tap to Phone” е изграден на база транзакциите с EMV чип, за да генерира същата функционалност, като същевременно осигурява спокойствие, че финансовите данни остават в безопасност. Потребителите ще могат да извършват плащания за секунди, като единствено докоснат безконтактната си карта, телефон или часовник върху Galaxy XCover Pro.

Samsung Electronics Co., Ltd. представи новия Galaxy XCover Pro – смартфон, създаден за служителите в различните бизнес индустрии по света, който ще бъде наличен на българския пазар още през месец януари. Моделът напълно променя представите за телефон за работното ежедневие, като приема ролята както на устройство, което да бъде използвано в по-натоварена среда, така и на смартфон, подходящ за срещи с клиенти. Galaxy XCover Pro се базира на наследството на смартфоните от серията Galaxy със своите премиум елементи като завладяващ дисплей, дълготрайна батерия и защитната Samsung Knox платформа. Устройството е допълнено с уникални решения, реализирани чрез партньори на компанията, които могат да влязат в употреба в различни бизнес ситуации. Пример за това е възможността в смартфона да се интегрира новата „walkie talkie“ функция в Microsoft Teams .

