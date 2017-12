Samsung представя Galaxy A8(2018) с двойна предна камера, голям Инфинити дисплей и нови функции за ежедневието

Устройството непрекъснато ще ви информира с функцията Always On Display, което означава, че можете да получите информация с един бърз поглед, без да отключвате телефона си. Със сертификат IP68 за водо- и прахоустойчивост , Galaxy A8(2018) издържа на дъжд, пясък и прах, което го прави подходящ за почти всяка дейност или ситуация. Смартфонът разполага с microSD слот с поддръжка до 256GB и е първият от Galaxy А серията, който поддържа Samsung Gear VR.

