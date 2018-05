Samsung представя Galaxy A6 и A6+ с подобрена камера, стилен дизайн и още повече практични функции

И при двата модела изпълнението на няколко задачи едновременно е бързо и лесно благодарение на приложението App Pair, което е изключително подходящо за големите ергономични екрани на Galaxy A6 и A6+, и позволява на потребителите да визуализират паралелно две приложения. По този начин се пести време, а удоволствието от смартфон изживяването се умножава многократно. С функцията Always on Display [5] потребителите могат да преглеждат нужната им информация с един поглед без да отключват смартфона, пестейки време и живота на своята батерия.

София , 02 май, 2018 – Samsung Electronics Co. Ltd. днес представи новите Galaxy A6 и A6+, които комбинират удобство в ежедневието и стилен дизайн с модерна камера за по-персонализиран начин на изразяване.

