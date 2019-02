Samsung представя три нови преносими устройства за балансиран и свързан живот

Samsung Electronics Co., Ltd. днес представи новата си гама от преносими Galaxy устройства: Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e и Galaxy Buds. Смарт часовниците, и безжичните слушалки са създадени да отговорят на различния ритъм и начин на живот на потребителите: от тези търсещи хармония в ежедневието, до тези, които се нуждаят от допълнителна мотивация. Новите преносими устройства правят постигането на всички цели още по-удобно, стилно и забавно.

You May Also Like