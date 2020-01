Samsung прави Galaxy смартфоните достъпни за още повече потребители, като представя Galaxy S10 Lite и Note10 Lite

Днес Samsung Electronics Co., Ltd. представи новите Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Следвайки наследството на сериите Galaxy S и Note, новите Galaxy Lite модели предлагат ключови характеристики от най-висок клас като най-новите технологии по отношение на камерата, отличителния S Pen, впечатляващия дисплей и издръжливата батерия на достъпна цена. Моделите ще бъдат налични на българския пазар още през първите седмици на 2020 година.

