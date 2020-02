Samsung официално представя Galaxy Fold на българския пазар

Днес Samsung Electronics Co., Ltd. официално стартира продажбите на Galaxy Fold на българския пазар. Устройството, което отваря нова страница в историята на мобилните технологии, те вдъхновява със своя дизайн и възможности. Когато е затворено, имаш бърз достъп до основните функционалности на външния 4,6-инчов дисплей. В разтворен модус можеш да откриваш нови начини как да се справяш с няколко задачи едновременно, да гледаш видео-клипове или да се забавляваш с игри – и всичко това на завладяващия 7,3-инчов Infinity Flex Display [1] . Galaxy Fold идва в отговор на желанието на потребителите за по-широки екрани. Същевременно, благодарение на революционно тънкия си форм фактор и тегло от едва 276 гр. той е удобен и лек за носене.

