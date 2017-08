Samsung официално представи Galaxy Note8

Samsung Electronics представи Galaxy Note8, следващото поколение Note за хората, които искат да направят нещо голямо. С Galaxy Note8, потребителите получават по-голям Инфинити дисплей, който удобно се побира в ръката, S Pen за по-лична интуитивна комуникация и най-добрата смартфон камера1 на Samsung за заснемане на зашеметяващи снимки. Galaxy Note8 е проектиран да отговаря на съвременното ежедневие на потребителите и начина, по който те се оповават на технологиите.

“Прекланяме се пред неуморимата страст на Note общността. Те са постоянно вдъхновение за нас и ние създадохме новия Note за тях”, каза DJ Koh, президент на Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “От Инфинити дисплея до подобрения S Pen и най-мощната двойна камера, Galaxy Note8 позволява на хората да правят неща, които никога не са смятали за възможни”.

В допълнение, българските потребители, които поръчат предварително новия Galaxy Note8 чрез мобилните оператори и търговци на електроника, ще получат устройството в комплект с работната станция Samsung DeX. Samsung DeX превръща смартфона в десктоп изживяване, като свързва телефона с монитор, клавиатура и мишка. Със Samsung DeX, потребителите могат да редактират документи, изнасят презентации, играят игри, да се свързват с приятели и да разглеждат съдържание директно от Galaxy Note8 за по-лесна, бърза и интелигентна работа и ежедневие. С Galaxy Note8 и Samsung DeX, те могат да се възползват и от подобрена практичност с нов потребителски интерфейс, който улеснява достъпа до приложения. Потребителите получават също разширена екосистема от приложения и услуги за работа и забавление.

Samsung представи Note серията за първи път през 2011 г. Оттогава насам тази общност от ентусиасти се разраства благодарение на афинитета им към по-голямия екран и S Pen. Според проучване на Samsung2, 85% от Note потребителите посочват, че са горди със своето устройство и да го препоръчат на приятели, а 75% казват, че това е най-добрият телефон, който са имали някога.

Наслаждавайте се и правете повече с Инфинити дисплея

Galaxy Note8 има най-големия екран на Note устройство, докато благодарение на по-тесният му корпус, вие можете удобно да го държите в една ръка. 6.3-инчовият Quad HD+ Super AMOLED Инфинити дисплей ви позволява да виждате много повече. Galaxy Note8 ви дава повече място да гледате видео, да четете и рисувате, превръщайки го най-добрия мултифункционален смартфон.

Note потребителите отдавна имат възможността да правят повече с Multi Window. С Galaxy Note8, новата функция App Pair ви позволява да създадавате по свой избор двойки приложения за Edge панела и с лекота да стартирате две приложения едновременно. Гледайте видеоклипове, докато изпращате съобщения до приятелите си или се включвайте в конферентни разговори, докато гледате програмата пред себе си.

Нов начин за комуникация с S Pen

Още с въвеждането си, S Pen се превръща в една от определящите функционалности на Note. С Galaxy Note8 подобреният S Pen отключва изцяло нови начини за писане, чертане, взаимодействие с телефона и общуване. Той има по-фин връх, подобрена чувствителност при натиск3 и функции, които позволяват на потребителите да изразяват себе си по начини, които никога не са били налични при други стилуси или смартфони.

Когато общуването със съобщения просто не е достатъчно, Live Message ви позволява да разкриете вашата уникалност и да разкажете изразителни истории. С Galaxy Note8 вече можете да споделяте анимирани текстове или рисунки между различни платформи, които поддържат анимирани GIF (AGIF) файлове. Това е съвсем нов начин да общувате със S Pen – добавяйки живи и емоционални връзки, които вдъхновяват вашите послания.

Always On Display функцията позволява на Galaxy потребителите да проследяват своите известия, без да отключват телефона си. Функционалността Screen off memo ви позволява да записвате до 100 страници бележки, да „прикачате“ бележки към Always On Display и да правите редакции директно от Always On Display.

Когато пътувате в чужбина или попаднете на уебсайт на чужд език, може да използвате подобрената функция S Pen Translate, която ви позволява да превеждате не само отделни думи, но цели изречения на до 71 езика, както и да конвертирате единици и чуждестранни валути .

Невероятни снимки с камерата на Galaxy Note8 – най-добрата в своя клас

За повечето потребители едно от нещата, които търсят при закупуването на ново устройство, е камерата. Samsung определя стандарта при смартфон камерите, а Galaxy Note8 ни предлага най-мощната смартфон камера до момента.

Galaxy Note8 е снабден с две 12-мегапикселови задни камери с оптична стабилизация на изображението (OIS) както на широкоъгълен обектив, така и на телеобектив. Независимо дали се разхождате в нов град или тичате в задния си двор, OIS ви позволява да заснемете по-ясни изображения.

За по-усъвършенствано фотозаснемане, функцията Live Focus на Galaxy Note8 ви позволява да контролирате дълбочината на снимката, като ви позволява да добавите ефекта на боке (bokeh) както в режим на визуализация, така и след като направите снимката.

В режимa Dual Capture, и двете задни камери едновременно засмемат две снимки, като по този начин ви позволяват да запазите и двете изображения; един близък кадър от телеобектива и един широкоъгълен кадър, разкриващ целия фон на снимката.

Широкоъгълният обектив се отличава с двоен пикселов сензор с бърз автоматичен фокус, така че можете да заснемате по-ярки и ясни снимки, дори и при слаба светлина. Galaxy Note8 е снабден и с водеща в индустрията 8-мегапикселова Smart Auto Focus предна камера, за невероятни селфита и видео разговори.

Галактика от функции и услуги

Galaxy Note8 надгражда наследството на Galaxy портфолиото – колекция от уникални функции и възможности, които заедно дават ново определение на мобилното изживяване:

Прахо и в одоустойчивост: Преди четири години Samsung представи първото Galaxy устройство с водоустойчивост. Днес можете да вземете вашия Note почти навсякъде, където искате, благодарение на сертификата за водо- и прахоустойчивост IP68 4 на устройството и стилуса. Можете да пишете с S Pen дори когато дисплеят е влажен.

Преди четири години Samsung представи първото Galaxy устройство с водоустойчивост. Днес можете да вземете вашия Note почти навсякъде, където искате, благодарение на сертификата за водо- и прахоустойчивост IP68 на устройството и стилуса. Можете да пишете с S Pen дори когато дисплеят е влажен. Бързо безжично зареждане: Преди две години Samsung представи първото Galaxy устройство с безжично зареждане. Galaxy Note8 поддържа най-съвременните възможности за безжично зареждане, така че можете да получите бързо и удобно зареждане 5 без портове или кабели.

Преди две години Samsung представи първото Galaxy устройство с безжично зареждане. Galaxy Note8 поддържа най-съвременните възможности за безжично зареждане, така че можете да получите бързо и удобно зареждане без портове или кабели. Сигурност: Galaxy Note8 предлага възможност за избор на биометричнo удостоверяване – включително сканиране на ирис и пръстов отпечатък. Samsung Knox 6 осигурява водеща в индустрията сигурност на хардуера и софтуера със Secure Folder, като пази отделно вашите лични и професионални данни.

Galaxy Note8 предлага възможност за избор на биометричнo удостоверяване – включително сканиране на ирис и пръстов отпечатък. Samsung Knox осигурява водеща в индустрията сигурност на хардуера и софтуера със Secure Folder, като пази отделно вашите лични и професионални данни. Мощна производителност: С 6 GB RAM, 10-нанометров процесор и памет до 256 GB, вие разполагате с нужната мощност да сърфирате, стриймвате, играете игри или работите.

С 6 GB RAM, 10-нанометров процесор и памет до 256 GB, вие разполагате с нужната мощност да сърфирате, стриймвате, играете игри или работите. Иновативни мобилни изживявания: Samsung DeX осигурява десктоп изживяване чрез телефона. Можете да запазите файловете си на устройството, да работите когато сте в движение и да използвате Samsung DeX, когато имате нужда от още по-голям екран. Galaxy Note8 идва с Bixby7, по-умен начин за използване на телефона ви; той се учи от вас, усъвършенства се с течение на времето и ви помага да постигнете повече.

Мобилна ефективност, производителност и сигурност за бизнеса

Galaxy Note8 внедрява бизнес иновациите от следващо ниво с разширени функции, които подобряват изпълнението, производителността и сигурността за широк кръг индустрии, опростявайки начина, по който се работи:

Подобрен S Pen за бизнеса: S Pen позволява на професионалистите да правят това, което не могат да правят с други смартфони, като дискретно да записват бележки на екрана или да анотират бързо документи и снимки.

S Pen позволява на професионалистите да правят това, което не могат да правят с други смартфони, като дискретно да записват бележки на екрана или да анотират бързо документи и снимки. Безконтактно удостоверяване на автентичността: Galaxy Note8 предлага сканиране на ириса за професионалисти – например специалисти в сектора на здравеопазването, строителството или обществената безопасност, които могат да се окажат в положение, в което трябва да отключат телефоните си без да използват приплъзване на пръст или сканиране пръстов отпечатък.

Galaxy Note8 предлага сканиране на ириса за професионалисти – например специалисти в сектора на здравеопазването, строителството или обществената безопасност, които могат да се окажат в положение, в което трябва да отключат телефоните си без да използват приплъзване на пръст или сканиране пръстов отпечатък. Усъвършенствани възможности за DeX: Galaxy Note8 работи перфектно със Samsung DeX за тези, които трябва безпроблемно да пренесат своето мобилно изживяване към работния екран – независимо дали са извън офиса, на бюрото или у дома.

Нашият постоянен ангажимент към безопасността

Samsung продължава да се придържа към ангажимента си да бъде лидер в индустрията по отношение на безопасността на батерията. Батерията на Galaxy Note8 е преминала през 8-степенната проверка на безопасността на батерията на Samsung – най-обстойната в бранша.

“Работихме отблизо със Samsung и постигнахме значим напредък при качеството на смартфоните и оценката на безопасността. В резултат на това, Galaxy Note8 успешно премина през строга серия от протоколи за тестване на съвместимостта на устройствата и батериите. Ние ще продължим нашите стратегически взаимоотношения със Samsung, за да помогнем да се гарантира безопасността на устройствата за всички потребители”, каза Сажеев Йесудас, президент на UL International.

Официалните продажби на Galaxy Note8 в България стартират от 15 септември, като устройството ще се предлага в цветове Среднощно черно и Кленово златно8.

От 19:30 днес ( 23 август), стартират предварителните продажби на смартфона, а потребителите, които поръчат своя Galaxy Note8 до 23:59ч. на 13 септември, ще го получат в специален пакет с работната станция Samsung DeX.