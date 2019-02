Samsung обяви новата Galaxy A серия с ъпгрейд на най-важните параметри

Samsung Electronics Co., Ltd. разкри днес новата Galaxy A серия, като започна с първоначалното пускане на един нов смартфон, предназначен да осигури още повече иновации в индустрията, започвайки от портфолиото в среден клас. Galaxy A50 предлага усъвършенстване на основополагащите и най-важни характеристики на устройствата, предлагайки потапящо преживяване, по-дълготрайна работа с устройството и камера, която улавя света, точно така, както го виждаш.

You May Also Like