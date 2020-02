Samsung обновиха “Over The Horizon” и през 2020 година

Почти от самото създаване на продуктовата линия Galaxy S-Series, компанията Samsung винаги е имала една и съща мелодия за “фабрична мелодия за звънене” – “Over The Horizon”. Съвсем известно е, че всяка година корейската компания представя обновена версия на “Over The Horizon”, като 2020 година няма да бъде пропусната. Както и бъдещите Samsung Galaxy S20-Series. Обновената и най-нова версия на Over The Horizon можете да чуете в специално създаденият видеоклип:

Натуралните звуци от природата са основни музикални компоненти в новата мелодия, като много приятно се преплитат звуци от птици, вятъра и течаща вода. Допълнителните музикални компоненти са сведени до минумум, за да се подчертаят натуралните елементи, като основната идея е да се създаде приятна и релаксираща мелодия.